Rapport de la DNCG : les clubs français divisent leur déficit global par deux

Qui sont les bons et les mauvais élèves ?

Ce mercredi, la DNCG a publié le rapport financier des comptes des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Un bilan négatif, mais relativement meilleur qu’en 2021-2022, puisque le déficit global engrangé par l’ensemble des écuries de Ligue 1 représente 273 millions d’euros de pertes (contre 582 millions d’euros l’année précédente). Du côté de la Ligue 2, les chiffres sont aussi rassurants, 8,5 millions d’euros en 2023, contre 20 millions il y a deux ans.

Plus en détail, le PSG et l’OL sont clairement les plus à plaindre (quoique) dans ce rapport. À eux deux, ils cumulent plus de trois quarts du déficit global : – 110 millions pour Paris et – 99 millions pour Lyon. Des montants exceptionnels qui ne semblent pour autant pas effrayer les dirigeants et actionnaires de chacun, connus pour réaliser des transactions à la hauteur de leurs ambitions et moins de leur portefeuille. L’OM est aussi dans le rouge, mais a bien redressé la barre, comptant 12,7 millions d’euros en 2022-2023 de déficit, contre 127 millions en 2019-2020. Le rapport met en avant des bons élèves, puisque huit clubs de l’élite ont terminé la saison passée avec un bilan positif. Lille (30 millions d’euros), Clermont (14,9), Lorient (8,1) et Lens (3,2) s’en sortent très bien. Enfin, Metz, Nantes, Toulouse et Reims sont également dans le vert avec des sommes en deçà du million d’euros.

Vivement les nouveaux droits TV pour équilibrer tout ça.