Le Clermont d'Ousmane Diop cloue Guingamp, Lorient retourne D'Ornano et Ajaccio prend un point à 9

Le volcan se réveille.

Après une série de cinq matchs sans victoire (dont quatre défaites) qui l’avait fait dégringoler au classement, le Clermont Foot s’est réveillé face aux pauvres guingampais (qui chutent à la 6e place), s’offrant une première victoire à domicile pour remonter à la 14e place. Le club auvergnat a ouvert le score dès la neuvième minute, par l’intermédiaire de Yohann Magnin, avant de dérouler (4-1) grâce aux coups de rein d’Ousmane Diop (19 ans), auteur de ses deux premiers buts en Ligue 2 (15e, 56e), et à la lucidité de Famara Diedhiou (un but à la 53e et une passe décisive). L’EAG a tout de même sauvé l’honneur grâce à un coup de casque dans le finish signé Amadou Sagna (88e), entré vingt minutes plus tôt.

Deux rouges pour Ajaccio

À Michel-d’Ornano, alors que Caennais et Lorientais se dirigeaient vers un match nul un but partout (avec notamment un quatrième but cette saison pour Eli Junior Kroupi), l’entrant Mohamed Bamba a chipé le cuir à Brahim Traoré pour aller battre Anthony Mandrea à quelques minutes du terme (1-2). Avec ce second succès de rang, les Merlus (16 points) conservent ainsi la deuxième place à la différence de buts devant Dunkerque, alors que Malherbe (7 unités) n’est qu’à un point de la 16e place.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #Ligue2BKT 💎 Un duel de cracks à Caen avec le SMC de Tidiam Gomis face au Lorient de Éli Junior Kroupi ! 🔥 Les deux joueurs ont marqué mais ce sont les Merlus qui repartent avec la victoire 2-1 !https://t.co/4wvHHS3Giu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2024

Initialement programmée vendredi, la rencontre entre l’AC Ajaccio et le FC Martigues avait été reportée en raison d’une grève spontanée autour de la gestion des ports et aéroports en Corse. Le match a accouché d’un nul, avec deux buts marqués (1-1). Deux, c’est également le nombre de rouges qu’ont récolté les locaux : celui de Benjamin Santelli pour une vilaine semelle (39e) et celui du jeune Arsène Kouassi (20 ans) pour un pétage de plomb contre Mikaël Lesage (73e). Ce point gagné face à un relégable (17e) ressemble donc, finalement, à une petite victoire.

Clermont 4-1 Guingamp

Buts : Magnin (9e), O. Diop (15e & 56e) & Diedhiou (53e) pour Clermont // A. Sagna (88e) pour Guingamp

AC Ajaccio 1-1 Martigues

Buts : Ibayi (22e) pour l’ACA // O. Mendy (45e+1) pour le FCM

Expulsion : Santelli (39e) & A. Kouassi (73e) pour l’ACA

Caen 1-2 Lorient

Buts : T. Gomis (17e) pour Caen // Kroupi (35e) pour Lorient

