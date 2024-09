Pronostic Grenoble Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble domine Clermont

Cette affiche entre Grenoble et Clermont met aux prises deux formations qui visaient les play-off à l’entame de cet exercice. La formation iséroise sort d’un exercice décevant et espère jouer les premiers rôles cette saison. Pour relancer le club, les dirigeants du GF38 ont misé sur Tanchot. Le nouvel arrivé a débuté par un succès contre Laval avant de subir un revers à Lorient et un nul face à Pau. Par la suite, les partenaires de Benet ont retrouvé leur allant pour dominer Caen et Martigues. En milieu de semaine, la formation grenobloise s’est déplacée en Corse où elle a été dominée par l’AC Ajaccio (2-0). À la suite de ce revers, le GF38 se retrouve en 8e position de Ligue 2.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Clermont fait quant à lui partie des formations reléguées de Ligue 1. Les Auvergnats ont vécu trois belles années dans l’élite mais ont vécu un exercice catastrophique l’an passé. Sébastien Bichard a succédé à Pascal Gastien, et connaît des débuts difficiles en tant qu’entraîneur principal. En effet, après 6 journées, les Clermontois ont déjà perdu à 3 reprises, dont 2 fois à domicile. Depuis l’entame de saison, Clermont ne s’est imposé qu’une seule fois et cela en déplacement. En milieu de semaine, la bande auvergnate espérait prendre confiance, mais a été tenue en échec par le promu, le Red Star. Cette nouvelle contre-performance laisse Clermont en 15e position avec seulement 2 points de plus que le 1er relégable. Dans son stade des Alpes, Grenoble devrait prendre le dessus sur une équipe clermontoise loin d’être au meilleur de sa forme.

► Le pari « Victoire Grenoble » est coté à 2,36 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 236€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,58 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 158€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Grenoble – Clermont

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Grenoble – Clermont sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Grenoble – Clermont avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Grenoble – Clermont encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2