Au moins six mois d’absence pour un attaquant lensois

Le bon coup du mercato s’avère raté.

Arrivé au RC Lens cet été, en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt, Martín Satriano voit sa saison être d’ores et déjà terminée. Gravement blessé au genou gauche, l’Uruguayen devrait être absent « entre six et huit mois », selon le communiqué, publié ce mercredi, des Sang et Or.

Une opération à venir

Le club artésien annonce que son avant-centre souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et qu’il va ainsi devoir se faire opérer mardi 8 octobre. Martín Satriano s’est blessé dans le temps additionnel de la dernière journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice (0-0), et « a courageusement terminé le match », salue son club. Les hommes de Will Still étaient alors déjà réduits à 10 après l’exclusion d’Anass Zaroury.

Cette saison, l’Uruguayen n’a disputé que 38 petites minutes de jeu en Ligue 1 et n’a pas inscrit le moindre but. La saison dernière, l’attaquant avait été prêté à Brest par l’Inter Milan, où il avait trouvé le chemin des filets par six fois, toutes compétions confondues.

