Dunkerque a tenté de recruter une légende cet été

L’image aurait été digne d’un photomontage.

Solide troisième de Ligue 2, le Dunkerque de Yacine Bammou et d’Alec Georgen a failli voir débarquer une légende lors du dernier mercato. À la recherche d’un portier pour la saison, Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens à l’USL Dunkerque depuis début 2024, soumet une idée assez saugrenue à la direction. Il envisage, ni plus ni moins, que de tenter le coup… Petr Čech. Une piste plus que surprenante, sachant que l’ancien joueur de Chelsea est désormais gardien professionnel au hockey sur glace.

Une problème physique a mis fin à la rumeur

« J’ai tenté un coup de folie. J’ai envoyé un message à Petr Čech, je lui ai proposé de venir à Dunkerque, parce que lui aussi est fou, il fait du hockey sur glace maintenant, raconte l’homme de 61 ans à La Voix de Nord. Ça aurait fait un buzz pas possible, mais au-delà de ça, c’était la possibilité de retravailler ensemble (Lollichon l’a entraîné à Rennes et Chelsea). Il m’a répondu par un smiley, et puis plus rien. C’est rare. Cela voulait dire qu’il commençait à réfléchir. Le lendemain matin, il m’a appelé : ‘Christophe, avec mes tendons, je ne vais pas pouvoir’. »

Une pige chez les Corsaires de Dunkerque était certainement plus crédible.

