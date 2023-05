Rio Ferdinand, Petr Cech et Tony Adams intronisés au Hall of Fame de la Premier League

C’est la fête à Rio !

Rio Ferdinand a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League ce mardi. Petr Cech et Tony Adams y ont aussi fait leur entrée. Les 3 joueurs ont été choisis lors d’un vote public en ligne ouvert depuis le 10 avril, parmi une liste de 15 joueurs dans laquelle figuraient Yaya Touré, Gary Neville, John Terry ou encore Ashley Cole. Le vote prend en compte les performances du joueur en Premier League, ses accomplissements individuels et collectifs, le nombre de matchs joués, de buts, de passes décisives et de clean sheets et une fin de carrière avant le 31 janvier 2023.

A balletic presence at the back in six title-winning campaigns for @ManUtd 🏆 Welcome to the #PLHallOfFame, @rioferdy5 👏 pic.twitter.com/CqA4rA6eMb — Premier League (@premierleague) May 3, 2023

Rio Ferdinand, ex-défenseur passé par Manchester United, dispose d’un joli palmarès avec 504 matchs joués et 6 Premier League remportées avec les Red Devils. Il a mis fin à sa carrière en 2015. L’ex-mancunien s’est déclaré fier de sa carrière et de son intronisation avec « des joueurs et managers d’un tel calibre ». Pour lui, « rien n’est comparable au fait d’être un joueur de football de Premier League. »

Petr Cech, célèbre portier casqué, est quant à lui 4 fois vainqueur de la Premier League et champion d’Europe avec Chelsea. Il a joué 443 matchs, dont le dernier en 2019. Il est également l’auteur de 202 clean sheets. Le Tchèque a reçu 4 fois le trophée de meilleur gardien du championnat anglais. Cech veut laisser sa trace « j’espère que les gens me verront comme quelqu’un qui a mis son énergie et fait des efforts pour contribuer à rendre la Premier League meilleure. » Tony Adams est le dernier joueur intronisé. Avec 255 matchs, il a été capitaine d’Arsenal où il a passé toute sa carrière et avec qui il a gagné 2 championnats. Il a pris sa retraite sportive en 2002.

Crée en 2021, le Premier League Hall of Fame contient déjà un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles quatre Français : Arsène Wenger, Eric Cantona, Thierry Henry et Patrick Vieira.

