Quand Petr Cech brille… en hockey sur glace

Papy fait de la résistance.

À 41 ans, Petr Cech n’a pas perdu la main, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un gardien. Actuellement joueur dans le club de hochey sur glace (oui, oui) des City Stars d’Oxford, l’ancien portier de Chelsea a brillé ce dimanche en réalisant pas moins de 62 arrêts pour 64 tirs subis. Une performance complètement folle qui a permis à son équipe de s’imposer pour la première fois cette saison face à Streitham, le champion en titre (3-2).

MAN OF THE MATCH | @OxfordCityStars

YOUR STARS MAN OF THE MATCH… Could have been a number of people, but with 62 saves from 64 shots on Goal, its #39 PETR CECH pic.twitter.com/ZErfH5dgRu

— Oxford City Stars 🏒⭐️ 💙 (@OxfordCityStars) October 8, 2023