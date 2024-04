Un créneau pour Slot.

En marge de la victoire du Feyenoord sur la pelouse de Go Ahead Eagles ce jeudi (1-3), Arne Slot, l’entraîneur des Rotterdamois, s’est exprimé au sujet des rumeurs de transfert qui l’envoient à Liverpool. Le Néerlandais n’a pas fait dans la langue de bois, puisqu’il a clairement exprimé son envie de rejoindre le bord de la Mersey. « Ce n’est un secret pour personne : je veux aller à Liverpool, a déclaré le quadragénaire à ESPN. J’attends maintenant que les clubs parviennent à un accord. Je suis confiant sur le fait que cela se produise. »

Slot est sous contrat avec les dauphins du championnat néerlandais jusqu’en juin 2026, lui qui avait signé là-bas en 2021. Le magazine néerlandais Voetbal International avait avancé en début de semaine qu’il pourrait quitter le club pour au moins dix millions d’euros. Si l’affaire n’est pas encore bouclée, l’entraîneur néerlandais a estimé que les négociations étaient sur la bonne voie : « J’ai l’impression qu’une bonne offre a déjà été faite. Et il semble que Feyenoord va percevoir l’indemnité de transfert la plus élevée pour un entraîneur aux Pays-Bas. […] D’un côté, le club veut à juste titre en tirer beaucoup d’argent, et de l’autre, je pense qu’il y aura un peu de gratitude de leur part pour les services des trois dernières années. Il faudra trouver un équilibre en termes d’indemnités de transfert. »

Il n’a pas l’air d’avoir froid aux yeux pour un type qui va passer après Jürgen Klopp.