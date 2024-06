La fédé néerlandaise acte la fin du Vitesse Arnhem

Pas de thunes, pas de club.

Deuxième plus vieux club néerlandais, le Vitesse Arnhem est en passe de disparaître. La fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé ce mardi le retrait de la licence du club, invoquant des problèmes financiers. En cause, une « absence de compte bancaire, d’un expert-comptable et le fait qu’un budget équilibré n’a pas pu être fourni ». En avril dernier déjà, la KNVB avait sanctionné le club en lui retirant dix-huit points, marquant alors la fin du club en Eredivisie, relégué en deuxième division au terme de la saison.

Malgré divers avertissements de la part de la fédération, le club néerlandais n’a pas su remédier à la situation dans le temps imparti (jusqu’au 24 juin), présentant un dossier jugé insuffisant par la commission des licences. Reste encore une lueur d’espoir, la possibilité de faire appel. Une option qui, d’après un communiqué du club publié dans la foulée, serait déjà en cours. Entre rumeurs sur un nouvel actionnaire et appel fait, le dossier du Vitesse risque de continuer.

Le Vitesse de Bordeaux.

