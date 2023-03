Roman Abramovitch, ancien investisseur secret au Vitesse Arnhem ?

Roman Abramovitch, précurseur discret de la multipropriété dans le foot.

Moins d’un an après son départ forcé de Chelsea, l’ancien propriétaire des Blues Roman Abramovitch fait son retour dans l’actualité du foot. Ce mercredi, l’homme d’affaires russe a été mis en cause par un article du quotidien anglais The Guardian après la fuite de documents confidentiels le concernant. Le média anglais révèle les liens troubles entre le club néerlandais du Vitesse Arnhem et l’homme de 56 ans, qui l’aurait financé pendant des années.

L’influence financière d’Abramovitch au Vitesse aurait commencé au rachat du club par l’ancien footballeur géorgien Merab Jordania en 2010. Une opération que le Russe aurait indirectement financée, avant de poursuivre ses investissement pendant plusieurs années. En tout, celui qui était à l’époque à la tête de Chelsea aurait fourni plus de 117 millions d’euros au club néerlandais sous la forme de prêt. Une somme à laquelle il faut ajouter les nombreux prêts de joueurs provenant du club anglais (Mason Mount, Gaël Kakuta, Bertrand Traoré, Nemanja Matic…) qui montraient déjà les liens particuliers entre les deux clubs malgré l’absence de partenariat officiel.

