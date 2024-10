Ligue Conférence : Contrat rempli pour Chelsea et la Fiorentina, le Betis scotché

Boum, coup d’envoi de la C4 !

Armée de son équipe Z, Chelsea a débuté du bon pied contre La Gantoise (4-2), pour sa première apparition en Ligue Conférence, au Bridge. De retour en équipe de France, Christopher Nkunku a marqué à l’heure de jeu, en force, et célébré en gonflant un ballon bleu. Renato Veiga, Pedro Neto et Kiernan Dewsbury-Hall sont les autres buteurs des Blues, qui ont tout de même laissé les Belges planter à deux reprises, par Watanabe et Gandelman.

La Fiorentina y est allée en mode diesel au rabais contre le petit Poucet gallois The New Saints (2-0), et deux joueurs passés par la Ligue 1 ont brillé : Yacine Adli et Moïse Kean. À noter également le revers mérité du Real Betis à Varsovie sur la pelouse du Legia (1-0), le faux pas de Copenhague à domicile contre le champion polonais du Jagiellonia (1-2), le match nul du tombeur de Lens, le Panathinaïkos, au Borac Banja Luka (1-1), la victoire ric-rac d’Heidenheim contre l’Olimpija Ljubljana (2-1) ou encore… le set collé par le Cercle Bruges à Saint-Gall (6-2), avec un triplé pour l’international togolais Kevin Denkey.

Matchday 1 delivered 😮‍💨 Who had the most impressive performance? 👇#UECL pic.twitter.com/pUu0RlSgDa — UEFA Conference League (@europacnfleague) October 3, 2024

Chelsea résiste au Servette de Crivelli, la Fio frôle la correctionnelle