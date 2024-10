Philippe Diallo rend hommage à Amandine Henry

Vu le nombre de retraites internationales, Philippe Diallo va finir par manquer de mots.

À 35 ans et après 109 sélections, Amandine Henry a mis un terme à son aventure avec l’équipe de France. Véritable légende des Bleues, elle aura traversé deux décennies de football et aura grandement contribué à mettre la France sur la carte du football féminin mondial. Dans un communiqué publié dimanche soir, Philippe Diallo, le président de la FFF, a tenu à rendre hommage à la milieu de terrain.

« J’éprouve un grand respect pour la carrière internationale d’Amandine Henry. Avec 109 sélections et deux décennies de fidélité aux différentes sélections féminines de la Fédération, Amandine figure parmi les joueuses les plus emblématiques de sa génération, a-t-il insisté. Je lui souhaite de vivre intensément le dernier chapitre de sa carrière dans le championnat mexicain. Là-bas comme partout ailleurs, Amandine sera l’une des plus grandes ambassadrices du football féminin français. La FFF lui rendra l’hommage qu’elle mérite lors d’un prochain match de l’équipe de France. »

"Une carrière exemplaire" 💬 Le président de la FFF, @PhilippeDiallo, rend hommage à Amandine Henry au soir de l'annonce de la retraite internationale de la milieu de terrain tricolore. https://t.co/IDRZaIC6dB — FFF (@FFF) October 13, 2024

Un petit tour de terrain au stade Bonal ? Les frissons.

Amandine Henry prend sa retraite internationale