Ajax-Utrecht menacé par une grève de la police

Pas contents, pas contents !

Les policiers néerlandais ont multiplié les actions ces dernières semaines pour demander de meilleures conditions de départ à la retraite. N’ayant pas encore obtenu gain de cause, ils se feront à nouveau entendre le week-end prochain. « Le gouvernement n’a pas envoyé suffisamment de signaux indiquant qu’une retraite anticipée décente était en train d’être élaborée rapidement », déplore l’un des syndicats de la profession. Le choc entre le Feyenoord et l’Ajax a déjà dû être annulé faute de moyens policiers avant la trêve et se jouera finalement le 30 octobre.

Les grévistes ont annoncé leur volonté bien spécifique de ne pas officier à l’occasion de la rencontre entre l’Ajax et Utrecht car « la pression sur ce match et le nombre de policiers déployés sont les plus grands ». Les autorités locales devront déterminer si les conditions restent réunies, ou non, pour le maintien du match. Fabian Nagtzaam, directeur de l’Association des supporters de l’Ajax, a d’ores et déjà appelé à ce que le match se dispute au nom du « déroulement normal de la compétition », puisque l’Ajax compte déjà deux matchs de retard après quatre journées d’Eredivisie.

Sacré casse-tête.

Battu dans le chaos à Utrecht, l'Ajax continue de creuser