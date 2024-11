L’Ajax met fin à l’invincibilité du PSV et opère un rapproché

Ajax 3-2 PSV

Buts : Klaassen (43e), Fitz-Jim (66e), Godts (74e) pour l’Ajax // De Jong (18e) et Perišić (54e) pour les Boeren

De nouveau Lanciers vers les sommets ?

Déjà tombeur de Feyenoord au De Kuip il y a trois jours, l’Ajax a ponctué sa semaine avec un match remuant et surtout le scalp de l’invincible leader d’Eredivisie (10 matchs pour 10 victoires avant son déplacement dans la capitale) dans sa paume : son autre rival du PSV, tout simplement (3-2). Ce diable de Luuk de Jong avait pourtant mis les Boeren sur de bons rails en s’illustrant dans son registre favori, sur corner, avec une tête surpuissante sous la barre (0-1, 18e). L’égalisation des Ajacides est tombée au bon moment, juste avant la pause, Davy Klaassen profitant d’un superbe ballon lobé dans la surface, travaillé par son latéral Jorrel Hato depuis la gauche (1-1, 43e).

Du champagne mais aussi une bonne boulette de viande

Derrière, après un gros travail d’Ismael Saibari côté gauche, le légendaire Ivan Perišić a rappelé ses années de gloire, avec une frappe du gauche sans pitié, depuis l’orée de la surface, qui a terminé dans le petit filet du vétéran Remko Pasveer (1-2, 54e). Un autre avantage que le PSV n’a pas su conserver, contre un Ajax qui semble avoir enfin trouvé la bonne carburation après des saisons de plus en plus décevantes. Kian Fitz-Jim était en effet au bon endroit pour propulser le ballon au fond des filets, après une frappe de Bertrand Traoré, auteur d’un énorme rush, repoussée par Walter Benítez (2-2, 66e). L’ancien portier de l’OGC Nice a ensuite mis en galère Malik Tillman avec une relance pénible. Il n’en fallait pas plus à Mika Godts pour se montrer clinique au pressing et à la finition (3-2, 74e).

En gagnant son match en retard, l’Ajax pourrait revenir à deux points de son adversaire du soir, dans les hauteurs d’Eredivisie.

