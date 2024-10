Rodri gagne le 68e Ballon d’or

La béquille d’or 2024.

Au nez et à la barbe de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et toute la clique du Real Madrid, Rodri remporte le 68e Ballon d’or. À 28 ans, il succède à Lionel Messi et devient, six ans après Luka Modrić, un autre nouveau milieu de terrain à gagner la récompense individuelle suprême du foot moderne.

Parce que le foot reste un sport collectif et qu’il le prouve mieux que quiconque, Rodri a remporté l’Euro et la Premier League en 2024. En ne perdant qu’une seule fois, en 64 rencontres disputées. Les votants ont donc récompensé un joueur d’équipe.

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Dis-moi oui, Rodri.

Rodri, la victoire du collectif