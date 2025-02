Manchester City fait voler en éclats Newcastle grâce à un triplé express de Marmoush

Omar les a tuer.

En galère ces dernières semaines, Manchester City a repris des couleurs ce samedi en écrasant Newcastle lors de la 25e journée de Premier League (4-0). Les Skyblues ont pu compter sur une performance XXL de l’un de leurs renforts hivernaux, Omar Marmoush. Muet lors de ses quatre premières rencontres sous le maillot mancunien, l’attaquant égyptien a rassuré tout le monde en plantant trois buts en 33 minutes. Trouvé par Ederson sur une superbe passe lointaine, le numéro 7 a profité d’une approximation de Kieran Trippier pour tromper Martin Dúbravka d’un lob (1-0, 19e). L’ancien de Francfort a ensuite remis le couvert en plantant deux autres pions grâce à des services d’İlkay Gündoğan (2-0, 24e) et Savinho (3-0, 33e).

Inquiétude autour de Haaland

Sur un corner en fin de rencontre, et alors que la seconde période n’avait pas offert beaucoup de spectacle, James McAtee a fixé le score final en reprenant en seconde zone une reprise de la tête d’Erling Haaland (4-0, 84e). Dominatrice et efficace, l’équipe de Pep Guardiola – qui a fait le choix de ne pas faire jouer Kevin De Bruyne et Bernardo Silva – engrange trois points importants face à un concurrent direct au top 4. Manchester City grimpe à la quatrième place (44 pts), tandis que Newcastle se retrouve en septième position (41 pts). Seule ombre au tableau pour les champions d’Angleterre en titre : la sortie d’Erling Haaland en toute fin de match, qui s’est blessé tout seul sur une action anodine. Le Norvégien semblait toutefois marcher normalement au moment de prendre place sur le banc.

Bournemouth aux portes du top 4

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Bournemouth a acquis un nouveau succès du côté de la lanterne rouge, Southampton (1-3). Les Cherries continuent leur bonhomme de chemin en championnat et grimpent à la cinquième place (43 pts). Toujours dans la course à l’Europe, Fulham a fait tomber Nottingham Forest à Craven Cottage (2-1), tandis qu’Aston Villa a perdu deux points évitables face à Ipswich Town, pourtant réduit à dix en première période (1-1). Enfin, Brentford a su profiter d’un but précoce pour s’imposer à West Ham (0-1).

Manchester City 4-0 Newcastle United

Buts : Marmoush (19e, 24e, 33e) et McAtee (84e) pour les Skyblues.

Manchester City : Ederson – Lewis, Khusanov, Stones, Gvardiol (O’Reilly, 87e) – Nico, Gündoğan (Kovačić, 87e) – Foden (McAtee, 76e), Marmoush (Doku, 76e), Savinho – Haaland (Nunes, 88e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Newcastle United : Dúbravka – Trippier (Miley, 46e), Schär, Burn, Hall – Tonali, Guimarães (Longstaff, 73e), Willock (Livramento, 46e) – Murphy, Isak (Krafth, 90e), Gordon (Wilson, 73e). Entraîneur : Eddie Howe.

Southampton 1-3 Bournemouth

Buts : Sulemana (72e) pour les Saints // Ouattara (14e), Christie (16e) et Tavernier (83e) pour les Cherries.

Fulham 2-1 Nottingham Forest

Buts : Smith-Rowe (15e) et Bassey (62e) // Wood (37e) pour les Reds.

Aston Villa 1-1 Ipswich Town

Buts : Watkins (69e) pour les Villans // Delap (56e) pour les Tractor Boys.

Carton rouge : Tuanzebe (40e) pour Ipswich.

West Ham 0-1 Brentford

But : Schade (4e) pour les Bees.