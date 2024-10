Rodri : « C’est le Ballon d’or de toute l’Espagne »

Le Ballon d’or du peuple, comme disait l’autre.

De retour à Madrid pour poursuivre sa rééducation après son sacre, Rodri, Ballon d’or 2024, a donné ses premières impressions au journal espagnol AS : « Cette soirée restera gravée dans ma mémoire. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail et de l’amour que j’ai toujours eu, et que j’ai toujours pour le football. »

Dans ses déclarations, le lauréat 2024, comme sur le terrain, a aussi tenu à la jouer collective : « C’est le Ballon d’or de toute l’Espagne. C’est un rêve devenu réalité. Je suis heureux de ce que cela signifie pour ma famille, pour le football espagnol et pour moi. »

On vous rassure : le très classe Rodri peut aussi se transformer en gros chambreur.

Rodri gagne le 68e Ballon d’or