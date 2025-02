Indice UEFA : la France avance doucement

Le paradoxe des confrontations franco-françaises en Coupe d’Europe : ça fait gagner des points à l’indice UEFA, mais pas trop non plus.

Après une semaine européenne marquée par la victoire tranquille du PSG à Brest et la défaite de Monaco contre Benfica lors des barrages allers de Ligue des champions, on ne peut pas dire que le football français a grappillé énormément de points. La France reste 6e sur l’exercice en cours, ce qui l’éloigne un peu plus de la place bonus en C1 pour la saison prochaine, avec 14.214 points, juste derrière l’Allemagne (15.421) et le Portugal (15.350).

Une 5e place avec un matelas confortable

Pas de panique cela dit, la 5e place à l’indice général reste bien française (69.379 points), avec toujours un matelas confortable sur les poursuivants, les Pays-Bas (65.150) et le Portugal (61.366). Il faut cependant espérer voir les clubs français encore engagés en huitièmes de finale ne pas s’arrêter à ce stade pour ne pas voir les concurrents réduire cet écart.

Surtout qu’à moyen terme, la France pourrait se rapprocher (un peu) de l’Allemagne et même de l’Espagne, après la perte de la saison 2020-2021 catastrophique au niveau européen (7.916 points), avec moins de 10.000 points de retard sur des championnats pourtant plus compétitifs sur la scène continentale.

Pour informer Vincent Labrune, la Slovénie est encore loin (29e, 18.593 points). Enfin, on espère.

« Avec Pablo Correa, mouiller le maillot, on sait ce que c’est ! »