Paris dévore Brest

Brest 0-3 Paris

Buts : Vitinha (21e SP), Dembélé (45e et 66e)

Dans le deuxième duel franco-français de l’histoire de la Ligue des champions, le Stade brestois n’a pas fait le poids face au PSG (0-3). Rapidement mis en difficulté à la suite de l’ouverture précoce de Vitinha, les Finistériens ont souffert lors de ce match aller et n’ont, encore une fois, pas su contenir le diabolique Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé. Au point qu’on peut se demander si les jeux ne sont pas déjà faits.

Dembélé calme le stade de Roudourou

Après un début de rencontre un poil crispé et une longue phase d’observation, les protégés d’Éric Roy, bien décidés à être acteurs de cette rencontre, sont les premiers à inquiéter l’ogre parisien : sur une passe en retrait anodine de Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, gêné par le pressing intense de Ludovic Ajorque, passe tout près de se trouer en envoyant son dégagement sur le crâne du colosse brestois (12e). Plus de peur que de mal pour le club de la capitale. La réplique ne se fait pas attendre. À la suite d’un beau mouvement collectif du PSG côté droit, João Neves, idéalement trouvé par une talonnade d’Ousmane Dembélé dans la surface adverse, loupe son face-à-face avec Marco Bizot avant que l’avant-centre parisien ne tente sa chance et que le cuir ne rebondisse sur le bras de Pierre Lees-Melou. Penalty, que transforme Vitinha en prenant le gardien adverse à contrepied (0-1, 20e). Tout sauf résignés, les Bretons, boostés par la remarquable ferveur de leurs supporters, tentent de réagir, mais restent trop brouillons pour parvenir à construire, tandis que le PSG, par l’intermédiaire de Bradley Barcola, multiplie les tentatives sur le but brestois.

La première grosse opportunité brestoise lors de ce premier acte n’intervient qu’à la 34e minute. Abdallah Sima, trouvé côté gauche par une transversale de Massadio Haïdara, dépose Willian Pacho d’une petite tête avant de dévorer l’espace. L’ailier sénégalais s’apprête à ajuster le portier adverse, mais le défenseur équatorien réalise un retour magistral. Corner. Sur un coup de patte de Lala, Sima claque sa meilleure tête croisée, mais les bouclettes de Marquinhos la dévient sur le poteau gauche (35e). La rencontre s’emballe, puisque c’est ensuite au tour de Hakimi de frôler le but contre son camp en dégageant sur le poteau droit cette fois, sur un centre dangereux de Mahdi Camara, auteur d’un grand pont délicieux sur Nuno Mendes (38e). Mais Dembélé a décidé de refroidir l’ambiance. Juste avant la mi-temps, il déboule côté droit, se joue de Haïdara avant de tromper Bizot d’une frappe soudaine de l’intérieur du pied (0-2, 45e). Clinique.

15 – Ousmane Dembélé a déjà égalé son record de buts sur une année civile toutes compétitions confondues en club, avec 15 buts en 2025, marquant 6 buts de plus que tout autre joueur du Top 5 européen TCC cette année. Epoustouflant. #BRESPSG pic.twitter.com/bg3EFCklig — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2025

Brest, un genou à terre

Les Finistériens commencent le second acte tambour battant : à la suite d’un centre de Haïdara, Sima bute sur Donnarumma, vigilant, qui repousse sur son poteau (48e). Désiré Doué, alerté par Barcola, pense mettre fin à tout suspense, mais son pion est refusé pour une position de hors-jeu du passeur (50e). L’espace d’un instant, Dembélé est redevenu Dembélé en loupant la balle du chaos, malgré une passe magique de Neves (58e). Ce n’était qu’une question de temps. Sur un cafouillage de la défense brestoise, l’international français, à l’origine de l’action, surgit et frappe encore (0-3, 66e). Son 18e but sur les 11 derniers matchs (TCC). Dans les dernières minutes, le SB29 pousse pour rendre la note moins salée, mais n’y parvient pas. Grâce à cette grande performance, le PSG prend une sérieuse option sur la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour continuer leur épopée européenne, il faudra que les hommes d’Éric Roy réalisent un exploit au Parc des Princes mercredi prochain. Après tout, il ne sont pas à un près…

Brest : (4-3-1-2) : Bizot – Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Haïdara – M. Camara (Salah, 82e), Lees-Melou (Pereira Lage, 82e), Magnetti (Fernandes, 68e) – Faivre (K. Doumbia, 72e) – Ajorque, Sima (M. Baldé, 68e). Entraîneur : Éric Roy.

Paris (4-3-3) : Donnarumma – N. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi – F. Ruiz, Vitinha, J. Neves – D. Doué (Kvaratskhelia, 67e), Dembélé (G. Ramos, 82e), Barcola (Lee, 75e). Entraîneur : Luis Enrique.

Ousmane Dembélé, l’amuseur est devenu un tueur