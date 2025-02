Un ex-Bordelais condamné pour une affaire de sextapes

Tolérance zéro au pays du Matin calme.

La justice coréenne a condamné ce vendredi Hwang Ui-jo à un an de prison avec sursis, pour avoir filmé des relations sexuelles avec une partenaire sans son consentement, selon les médias locaux The Korea Times et YTN.

Passé par les Girondins de Bordeaux entre 2019 et 2022 et désormais sous contrat avec Alanyaspor (D1 turque), l’international sud-coréen était en procès depuis le mois d’octobre après avoir été accusé d’avoir filmé deux femmes pendant quatre rapports sexuels entre juin et septembre 2022. Il avait plaidé coupable le premier jour de son procès concernant les accusations de l’une d’entre elles, en l’occurrence son ex-compagne.

Le parquet avait requis quatre ans de prison

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ui-jo s’en sort très bien. Le parquet avait en effet requis quatre ans de prison pour celui qui est, après son départ de la Gironde, passé par Nottingham Forest, l’Olympiakos, le FC Séoul ou encore Norwich.

Il a en revanche été acquitté concernant les accusations de la seconde femme concernée dans l’affaire. La justice coréenne a tout de même mentionné la volonté d’une condamnation en justice : « Étant donné la gravité des effets sociaux néfastes des tournages illégaux, il est nécessaire de les punir durement. »

