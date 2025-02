Philippe Diallo tire la sonnette d’alarme pour le football français

La FFF s’en mêle, logiquement.

La nouvelle bisbille entre le diffuseur de la Ligue 1 DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) laisse planer une menace de plus en plus oppressante sur la santé du foot pro en France. Surtout quand c’est le président de la fédé qui s’alarme à son tour. Dans un point presse après la réunion du comité exécutif de la FFF, Philippe Diallo ne s’est pas du tout montré rassurant à ce sujet.

« En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d’essayer d’éviter des défaillances. […] On n’est pas à l’abri que des clubs s’arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant », a déclaré le président de la FFF dans des propos rapportés par Le Figaro.

Pas de remake du fiasco Mediapro pour Diallo

Pour autant, Philippe Diallo a catégoriquement refusé de faire un éventuel parallèle avec l’échec Mediapro fin 2020. « Ce n’est pas le même cas de figure car nous ne sommes pas face à un acteur qui manque de ressources. » La plateforme britannique, également très active dans le foot féminin et les sports de combat, semble pourtant déterminée à réaliser des économies en revoyant encore son contrat à la baisse, quitte à se faire traîner en justice par la LFP.

Le président de la 3F estime que le foot français doit « revoir son modèle économique et son mode de gouvernance », sans pour autant vouloir incriminer Vincent Labrune : « Ce n’est pas une question d’homme. » Bref, si ce n’est des clubs au bord du précipice, le dirigeant est lui aussi resté très évasif sur les solutions envisagées.

Cette saga nous promet bien d’autres épisodes dans les prochains mois.

