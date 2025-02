La Dolce Vita de Randal.

Le soleil brille pour Randal Kolo Muani à Turin. Après avoir été confondu avec un préparateur physique tant il cirait le banc au PSG, l’attaquant français s’éclate à la Juventus. En trois matchs de Serie A, le voilà déjà à cinq buts marqués et très loin des soirées doudounes sous Luis Enrique.

L’avenir, Kolo Muani y pensera plus tard

« Tout se passe plus que bien, je suis ravi d’être ici », confie-t-il à Sky Italia. Accueilli comme dans « une grande famille », il savoure l’instant présent et apprécie les éloges du directeur sportif Cristiano Giuntoli, qui s’ajoutent à celles de son capitaine et de Thiago Motta : « Ça me pousse à travailler encore plus dur. Pour le moment, l’avenir ne me préoccupe pas, je profite de l’instant présent et j’espère faire encore plus. »

Le foot italien ? Le Bondynois en partage une version très enluminée : « Ici, on travaille beaucoup plus et le football est beaucoup plus tactique. » Et si Gianluigi Donnarumma, ancien de l’AC Milan, l’a gentiment chambré à son arrivée, le portier italien a aussi tenu à le rassurer sur l’accueil qui lui serait réservé dans la Botte.

Le PSG s’en moque, il a Ousmane Dembélé.

