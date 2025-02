À la Juventus, ils sont sous le charme de Randal Kolo Muani

Le facteur RKM.

Depuis l’arrivée de Randal Kolo Muani, la Juventus connaît des jours plus heureux ! Il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour mettre sur la touche Dusan Vlahović. L’attaquant français compte déjà cinq réalisations en trois matchs de championnat, quand le Serbe n’en compte que trois de plus en 19 apparitions cette saison.

« C’est un gars formidable »

Forcément, son entraîneur et ses coéquipiers sont déjà sous le charme. « Il s’est très bien débrouillé, mais ses coéquipiers aussi, a expliqué Thiago Motta en conférence de presse à la veille du barrage aller de Ligue des champions contre le PSV. Il s’agit d’un collectif, d’une équipe. Randal, avec ses qualités, élève le niveau de l’équipe. Il s’en sort également très bien parce que ses coéquipiers l’aident beaucoup. »

Un coach mesuré, donc, laissant Manuel Locatelli couvrir de compliments son nouveau partenaire : « C’est un gars formidable. Nous connaissions ses qualités, il s’est très bien comporté et c’est vraiment un bon gars. Quand on a affaire à des gens comme ça, c’est toujours plus facile de travailler. »

Une cure de jouvence à la Juve, un grand classique.

