Omar Marmoush, le nouveau tueur de Manchester City

La santé psychologique de Pep Guardiola passera peut-être par un remède égyptien à 75 millions d’euros. Après quatre premiers matchs sans marquer avec Manchester City, Omar Marmoush a lancé son aventure outre-Manche en plantant un triplé en 33 minutes face à Newcastle ce samedi. Une performance individuelle XXL, qui a permis aux Skyblues de signer un succès convaincant, véritable éclaircie dans ce qui est sans nul doute la pire saison du club depuis l’arrivée de Guardiola à l’été 2016. Alors que les Citizens jouent leur tête en Europe dès ce mercredi face au Real Madrid, le natif du Caire espérera confirmer son adaptation express pour relancer une machine qui ronronne depuis de trop nombreux mois désormais.

Un achat qui posait question

Soyons honnêtes : il y avait de quoi être sacrément dubitatif au moment de l’annonce de la signature de Marmoush à Manchester. Primo, on parle d’un joueur qui a certes mis beaucoup de buts cette saison (20 buts en 24 matchs avec Francfort), mais qui l’a surtout fait dans la très offensive Bundesliga, avec tous les clichés – fondés ou non selon les points de vue – que ça implique au sujet des défenses allemandes et des statistiques de ses attaquants. L’avant-centre recruté à l’Eintracht n’avait pas non plus spécialement le profil du jeune crack qui aurait franchi les étapes une par une pour se retrouver à City. Déjà âgé de 26 ans, il avait enchaîné des expériences sans sortir du lot à Wolfsburg, Sankt Pauli et Stuttgart. Enfin, la situation alarmante de Manchester City pouvait aussi laisser penser qu’il s’agissait d’un achat compulsif, ou en tout cas moins réfléchi par Guardiola qu’à l’accoutumée.

Panic buy ou pas, l’avenir nous dira si cela valait le coup. Recruter un joueur en état de grâce ne peut en tout cas qu’apporter un peu de fraîcheur à court terme à cette équipe de Manchester. Si la décrépitude du niveau de jeu de l’équipe peut s’expliquer par de nombreux facteurs, la baisse de forme simultanée de plusieurs cadres du groupe doit à tout prix être compensée plutôt que simplement subie. Face à Newcastle, Guardiola n’a ainsi pas hésité à mettre de côté Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, deux des symboles de cette fin de cycle mancunienne, sans pour autant que l’équipe se retrouve perdue sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Positionné côté gauche, Marmoush a livré la prestation typique d’un élément en confiance face au but, celle d’un joueur qui veut se battre pour se faire une place dans le onze et qui aura certainement l’envie de s’offrir un premier titre en carrière, lui qui n’y a encore jamais goûté en professionnel.

La nouvelle paire

L’autre signe encourageant lors du match face aux Magpies, c’est l’entente optimale qu’a affichée l’attaquant égyptien avec Erling Haaland. Si le cyborg n’a pas inscrit de but, il a été précieux dans le jeu, combinant bien avec son nouveau coéquipier et lui laissant suffisamment d’espace pour briller. Cette association entre les deux hommes peut être prometteuse et même soulager le Norvégien dans ses tâches offensives. Parti à l’Atlético de Madrid l’été dernier, Julián Álvarez n’avait pas vraiment été remplacé, laissant à Haaland la seule responsabilité d’inscrire les buts dans cet effectif qui ne comptait que lui comme véritable buteur. Remplaçant lors du match aller face au Real Madrid, Marmoush pourrait espérer se retrouver dans le onze de départ au Santiago-Bernabéu dans un contexte où son équipe devra à tout prix marquer des buts. Mais il devra peut-être le faire sans son nouveau compère d’attaque, Haaland ayant été contraint de sortir sur blessure en fin du match contre Newcastle. L’occasion pour Marmoush de prouver qu’il peut briller en duo comme en solo, et ainsi permettre à Guardiola d’enfin retrouver des nuits de sommeil complètes.

