Pep Guardiola pessimiste avant le retour entre Manchester City et le Real Madrid

Malheureusement pour Pep et ses hommes, la défaite à domicile contre le Real Madrid lors du barrage aller la semaine dernière compromet les chances de qualification de Manchester City pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Après la large victoire rassurante face à Newcastle ce samedi, le coach catalan s’est projeté sur la deuxième manche contre le champion d’Europe en titre, sans se montrer très optimiste, comme rapporté par Mundo Deportivo.

Une chance minime de se qualifier selon Guardiola

C’est un peu la spécialité de Guardiola, de parler comme s’il était à la tête de Sochaux : « La chance pour nous de gagner au Bernabéu, et tout le monde le sait, serait… Je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c’est minime. » Alors, méthode de déstabilisation psychologique, fausse humilité, coup de sophisme ou aveu de faiblesse ?

En tout cas, le triplé d’Omar Marmoush et le succès contre Newcastle ont eu le mérite de lui mettre du baume au coeur : « C’est clair que cette victoire nous aide et nous essaierons autant que possible, c’est sûr, mais ce n’est pas la réalité de l’équipe. En jouant comme aujourd’hui, nous n’aurions pas terminé à la 22e place de la Ligue des champions, c’est clair, mais nous avons eu de très mauvaises performances et un bon match comme celui-ci ne change pas la dynamique quotidienne. »

Même quand un numéro tout beau, tout chaud, sorti du four So Foot lui est consacré ?

