Le gros coup de filet de LaLiga contre le streaming illégal

DAZN France est jaloux.

Le combat de LaLiga contre le piratage a payé. L’Espagne fait partie des pays où le football est le plus piraté. En novembre, 59% des amateurs de football espagnol regardaient le championnat illégalement. Ce taux s’explique notamment par le coût démesuré des abonnements aux chaînes diffusant le football. Ce sont Movistar et DAZN – oui, encore eux – qui se partagent les matchs de Liga. Pour ne rien rater de la Ligue des champions et du championnat, le prix s’élève à 100 euros. Par conséquent, il n’est pas étonnant de voir que le streaming illégal se porte à merveille, en Espagne aussi.

400 000 utilisateurs bloqués

Mais LaLiga a remporté une grosse bataille ce week-end. Selon Marca, la direction du championnat annonce le « blocage ce week-end des diffusions illégales des plateformes DazcFutbolios et RBTV77. » Les deux plateformes cumulaient plus de 400 000 utilisateurs uniques mensuels, seulement sur le territoire espagnol. C’est une nouvelle victoire pour LaLiga après la désactivation de la plateforme DuckVision avant le derby madrilène une semaine auparavant. Son président Javier Tebas, au cœur des critiques sur le prix des diffusions, avait déclaré que « si les pirates consommaient légalement, le prix baisserait. »

🚫💻 LALIGA bloquea las emisiones de las plataformas ilegales DazcFutbolios y RBTV77 en España. ❗️Operaban con infraestructuras de Cloudflare y sumaban más de 400.000 usuarios únicos. 🛡️ LALIGA refuerza la protección de sus derechos audiovisuales. 📎https://t.co/W5LErPqXhb pic.twitter.com/u0ky0ETuKK — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) February 17, 2025

Toujours la faute des autres.

