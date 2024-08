Aussi compliqué que défendre les 90 millions d’euros qu’a coûtés Randal Kolo Muani.

D’ici ce vendredi, c’est sur DAZN qu’il faudra se brancher pour pouvoir consommer de la Ligue 1 légalement. Une nouvelle qui suscite beaucoup de colère à travers l’Hexagone en raison des prix exorbitants annoncés par le diffuseur britannique (29,99 euros pour accéder à huit des neuf rencontres hebdomadaires du championnat). Interrogé ce mercredi dans les colonnes L’Équipe, Shay Segev, le patron de DAZN, a tenu à se défendre face à la tempête qui s’abat sur le groupe. « Le prix est le résultat de deux facteurs principaux : le prix que nous payons à la LFP pour les droits, et le volume de personnes susceptibles d’acheter ce produit, explique ainsi le CEO. Ce prix a été établi aussi sur la base de notre expérience sur les marchés voisins et nous estimons qu’il correspond à la valeur de l’offre que nous proposons. »

Si le PDG a admis qu’il était possible d’envisager des formules d’abonnement à des prix d’entrée moins élevés à l’avenir, il a aussi précisé qu’il n’était pas impossible d’avoir des offres plus chères si de nouveaux droits devaient s’ajouter au catalogue. Confronté au souvenir du fiasco Mediapro, qui avait connu l’échec avec une offre à 25 euros par mois en 2020, Segev a assuré que son entreprise disposait d’une expérience suffisante pour atteindre ses objectifs. « 29,99 € par mois, pour notre offre en France, est un juste prix. En prenant en compte les différentes formules, nous avons besoin de 1,5 million d’abonnés ne serait-ce que pour couvrir nos dépenses. Le consommateur doit comprendre qu’il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs. » Le patron a précisé que DAZN espérait atteindre « 1,5 million, ou au minimum 1 million d’abonnés » d’ici six mois, ne voyant « aucune raison de ne pas atteindre cet objectif ».

Pas impossible que toutes ces déclarations vieillissent mal d’ici quelques mois.