De Jack Sparrow et son Black Pearl à Jean-Michel et son IPTV, la coolitude des pirates s’est bien dégradée…

L’Équipe rapporte que DAZN France riposte après l’action en justice engagée par la LFP pour défaut de paiement. Brice Daumin, PDG de la branche française, critique la gestion du dossier et pointe du doigt le manque de moyens dans la lutte contre le piratage.

Pas fans du streaming illégal

« Nous avons été un peu surpris de la manière dont le plus gros diffuseur de la Ligue 1 est traité », déplore Daumin auprès du Figaro, estimant qu’« on ne résout jamais rien devant un tribunal ». DAZN affirme avoir versé 35 des 70 millions d’euros dus, plaçant le reste sous séquestre pour provoquer un « électrochoc ».

Le dirigeant assure pourtant que DAZN n’a « aucune intention de partir », malgré les difficultés d’abonnements. Mais selon lui, la Ligue ne combat pas assez efficacement le piratage : « L’Arcom ne travaille pas les week-ends. En Italie, on bloque 18 000 liens en deux jours contre 5 000 par an en France. » Une situation qu’il résume d’une punchline cinglante : « Lorsqu’on achète une casserole, on ne s’attend pas à avoir une passoire. »

C’est le combat des torchons et des serviettes…

