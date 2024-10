L’Ajax lessive Feyenoord dans le Klassieker néerlandais

Feyenoord 0-2 Ajax Amsterdam

Buts : Taylor (6e) et Hato (24e) pour les Ajacides

Encore un Classique plié en moins de 30 minutes.

Réputé comme l’une des rivalités les plus féroces du football européen, le Klassieker entre Feyenoord Rotterdam et l’Ajax Amsterdam de ce mercredi a vu les joueurs de la capitale s’imposer avec la manière (0-2). Dans ce match reporté de la 4e journée d’Eredivisie, les Lanciers n’ont attendu que six petites minutes avant de voir Timon Wellenreuther foirer complètement sa sortie pour offrir l’ouverture du score à Kenneth Taylor (0-1, 6e). Le gardien allemand, visiblement peu en jambe, a ensuite permis à Jorrel Hato de faire le break en ne captant pas correctement un ballon sur corner (0-2, 24e).

Dominants, les hommes de Francesco Farioli ont ensuite tranquillement géré leur avance pour valider leur septième succès de la saison en championnat. Au classement, le PSV réalise comme l’an passé un perfect incroyable en ce début de saison (dix victoires en dix matchs) et trône en tête devant l’Ajax, deuxième avec 22 unités et un match de moins. Feyenoord est de son côté quatrième avec 19 points au compteur.

Pour les petits gourmands : l’Ajax reçoit le PSV le 2 novembre prochain. Vous nous remercierez plus tard.

