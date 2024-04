L’Ajax se prend une gifle record par Feyenoord

Feyenoord 6-0 Ajax

Buts : Paixão (34e et 66e), Minteh (35e et 56e), Hancko (45e+2) et Timber (62e) pour Feyenoord

Roland-Garros va débuter dans peu de temps, les 6-0 sont déjà de sortie.

Ça ne date pas d’aujourd’hui, Feyenoord fait une remarquable saison en proposant un football hyper emballant, dirigé d’une main de maître par Arne Slot. On le sait aussi : l’Ajax vit une de ses pires saisons depuis bien longtemps. D’ici à ce que la première équipe citée colle un 6-0 à la seconde, il fallait quand même se lever tôt pour l’imaginer. C’est pourtant ce qu’il s’est produit à De Kuip ce dimanche, qui se rappellera certainement longtemps de cette rencontre déjà historique. C’est bien simple, jamais l’Ajax n’avait perdu un match officiel par 6 buts d’écart.

6 – L'Ajax a perdu un match officiel par 6 buts d'écart pour la 1re fois de son histoire. Abattus. pic.twitter.com/OKrvidDeQ1 — OptaJean (@OptaJean) April 7, 2024

Les gars de John van ’t Schip ont tenu 34 minutes avant de craquer complètement. Le Brésilien Igor Paixão s’est offert un doublé, tout comme son compère de l’autre côté de l’attaque Yankuba Minteh. Et une stat doit faire froid dans le dos des joueurs de l’Ajax : ils n’ont tiré qu’une seule fois sur la cage adverse, et ont concédé 30 tirs !

Voilà qui ne devrait rien arranger à la crise institutionnelle que traverse Amsterdam.

Après l'interruption du match, Feyenoord termine le travail face à l’Ajax