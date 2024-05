Francesco Farioli quitte Nice et s’engage avec l’Ajax

Une p’tite saison et puis s’en va.

Arrivé à l’OGC Nice lors de la dernière intersaison, Francesco Farioli quitte déjà la Ligue 1 pour rejoindre le banc de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a officialisé cette signature ce jeudi tandis que les supporters du Gym s’étaient déjà résolus après plusieurs jours de rumeurs incessantes. Désormais, Nice pourrait bien jeter son dévolu sur Bruno Genesio.

Presenting Francesco Farioli, our new head coach! pic.twitter.com/fEPa90Khj8 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024

L’entraîneur italien a mené les Aiglons à la cinquième place de Ligue 1 au terme de la saison 2023-24. Si certains s’attendaient à un jeu explosif, son équipe a plutôt brillé par la rigueur défensive. La première partie de saison a été particulièrement remarquée avec une vraie concurrence imposée au PSG, mais la phase retour a finalement été plus laborieuse. La défense n’a plus été aussi impériale et l’attaque n’a jamais pris le relais.

Le football total de l’Ajax va désormais rencontrer la possession défensive de Farioli.