Le grand retour de Bertrand Traoré à l’Ajax

He’s back.

Arrivé à la fin de son contrat d’un an le liant à Villarreal, Bertrand Traoré retrouve l’Ajax Amsterdam. Ancien joueur des Lanciers lors de la saison 2016-2017, le milieu de 28 ans avait disputé 39 matchs, dont une finale d’Europa League face Manchester United (0-2), et marqué 13 buts. Après son départ de l’Ajax, Traoré a évolué sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, d’Aston Villa et d’Istanbul Başakşehir, avant d’être recruté par Villarreal CF l’hiver dernier. Sept ans après, le Burkinabè est donc de retour à Amsterdam pour deux saisons. Un comeback qui ravit Alex Kroes, « Se sont les joueurs que nous recherchons. En outre, Bertrand a le sens du but, il est rapide et peut jouer à plusieurs postes d’attaquant. Compte tenu de son expérience, il constitue également un atout précieux pour notre équipe ».

Good to have you back, Bertrand! ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2024

Après deux saisons sans réussir à prendre la tête de l’Eredivisie avec une troisième et cinquième place au classement, l’Ajax compte sur Traoré pour revenir sur le podium de la première division néerlandaise. Reste à voir si l’Etalon saura répondre aux attentes et redonner aux supporters amstellodamois l’espoir d’un titre national.

Il devrait de toute façon être mieux accueilli qu’à l’OL.

Van der Vaart répond aux accusations de népotisme en comparant son fils à Beckham