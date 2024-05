Bruno Genesio pour succéder à Francesco Farioli sur le banc de l’OGC Nice ?

La saison à peine finie, ça bouge déjà en coulisses.

Depuis plusieurs semaines, on entend ici et là que Francesco Farioli ne ferait pas de vieux os à Nice. Il semblerait que la tendance se confirme, puisque selon les informations du journal L’Équipe, le technicien italien serait bel et bien en partance pour Amsterdam, afin d’y reprendre les rênes de l’Ajax, avec qui il se serait déjà mis d’accord sur un contrat de trois ans. Alors que Florent Ghisolfi serait lui aussi sur le point de plier bagage, Jean-Pierre Rivère, le président du club, et Fabrice Bocquet, le directeur général, songeraient déjà à un tandem pour repenser le sportif : Bruno Genesio et Florian Maurice. Libre depuis son départ de Rennes en novembre dernier, Genesio attise les convoitises de plusieurs équipes de Ligue 1, et Nice figurerait en pole position pour le moment, alors qu’il a conservé certains liens avec des membres du club, étant des connaissances de longue date.

Avant toute chose, l’Ajax va devoir payer des indemnités à Nice, puisque Farioli possède encore un an de contrat avec le Gym.