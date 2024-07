L’OL poursuit sa préparation en s’imposant en Autriche

L’OL se prépare à rouler sur l’Europe.

Actuellement en stage en Autriche, l’OL en a profité pour défier le WSG Tirol, club de première division, à l’occasion de son second match de préparation de présaison. Après avoir giflé Chassieu-Décines (7-0) samedi dernier, les Lyonnais se sont retrouvés face à une opposition plus relevée ce vendredi et ont dû batailler pour s’imposer (2-3). Ce qui ne les avait pas empêchés de mener 0-2 à la pause, grâce à un doublé de Corentin Tolisso, buteur de la tête puis décisif en envoyant le ballon dans la lucarne du portier local.

Un doublé de @CorentinTolisso et une réalisation de Maxence Caqueret pour l'emporter 3 buts à 2 face au WSG Tirol 🔥🔴🔵 🎥 Tout est dans le résumé du match ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2024

Mais, après un changement de onze à la mi-temps, les hommes de Pierre Sage se sont laissés remonter, d’abord sur un coup franc direct passé sous le mur (comme quoi, ça sert d’y allonger un mec), puis sur un coup de tête. Heureusement pour les Rhodaniens, Maxence Caqueret, laissé bien seul dans la surface, a rapidement redonné l’avantage aux siens. Prochain match amical au programme pour les Gones : St. Pauli mercredi prochain.

Deux victoires en deux matchs, c’est déjà mieux que l’année dernière.

