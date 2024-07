L’OM aurait accepté une offre pour Jonathan Clauss

Le retour du duo Clauss-Haise.

Si Marseille s’est activée dans le sens des arrivées avec les recrutements d’Ismaël Koné, de Lilian Brassier et de Mason Greenwood, l’OM doit aussi faire le ménage dans son effectif. Après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, c’est Jonathan Clauss qui devrait rapidement plier bagage. Selon Le Parisien et L’Équipe, les Phocéens ont accepté une offre de cinq millions d’euros (bonus compris) en provenance de l’OGC Nice.

Actuellement en vacances, le latéral droit devrait passer sa visite médicale à son retour, tandis qu’un contrat de deux saisons, plus une en option, l’attendrait. Le joueur de 31 ans devrait donc quitter Marseille deux ans après son arrivée pour rejoindre Franck Haise, qui l’avait révélé au plus haut niveau avec le RC Lens. Sous le maillot de l’OM, Clauss aura donc disputé 85 matchs, pour 7 buts et 24 passes décisives.

Ça va, il ne déménage qu’à deux heures de route.

