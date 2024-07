La belle histoire entre Iliman Ndiaye et l’OM est déjà terminée

Palmarès : une superbe vidéo d’officialisation.

Everton a annoncé le transfert d’Iliman Ndiaye ce mercredi en provenance de l’Olympique de Marseille. Après seulement une saison à l’OM, l’international sénégalais s’engage avec les Toffees jusqu’en 2029. Le milieu offensif de 24 ans connaît déjà la Premier League puisqu’il y a évolué lors de l’exercice 2020-2021 lorsque Sheffield était dans l’élite (avant d’être relégué, puis promu cette saison).

Il y retrouvera son coéquipier en sélection, Idrissa Gana Gueye, ancien du PSG retourné à Everton depuis 2022. Après un passage au centre de formation marseillais en 2011-2012, Iliman Ndiaye était revenu dans la cité phocéenne la saison dernière et a porté les couleurs bleu et blanc 46 fois pour 4 buts et 3 passes décisives seulement.

Iliman Ndiaye is a Blue! ✍️🔵 pic.twitter.com/qy61FvlOQ8 — Everton (@Everton) July 3, 2024

Sur son compte Instagram, il a tenu à rappeler qu’il avait réalisé son rêve en rejoignant l’OM : « C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après ». Ndiaye en a également profité pour donner quelques explications de son départ, notamment le fait de « rentrer en Angleterre et de retrouver [ses] repères de vie ».

Qu’il fasse attention à Sean Dyche.

