Iliman Ndiaye à l'OM : le romantisme n'est pas mort

Twitter s’est embrasé ce dimanche soir à l’heure du dîner. Après plusieurs semaines de doutes, de désillusions puis d’enflammades à partir d’une annonce de vente de meubles, ça y est : le dossier Iliman Ndiaye à l’OM semblait enfin prendre fin. Une fin heureuse pour les supporters phocéens, beaucoup moins pour ceux de Sheffield qui s’attendaient à voir rester un an de plus celui qui a pondu un remarquable exercice 2022-2023 en Championship (quatorze buts et onze passes décisives en 46 matchs). Mais au bout, l’appel du cœur a été trop fort et le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta a fini par faire plier ses homologues anglais en signant un chèque estimé à quinze millions d’euros. Très vite, plusieurs centaines de Marseillais se sont donné rendez-vous à Marignane après minuit, afin de réserver au Sénégalais un accueil endiablé qu’il n’oubliera probablement jamais. Une sorte d’approbation pour celui qui a toujours crié haut et fort qu’il rêvait de jouer un jour au Vélodrome.

…this is how Olympique Marseille fans have welcomed Iliman Ndiaye ⚪️🔵✨ 1am at the airport, incredible passion. 🎥 Exclusive video: pic.twitter.com/JTtfdvc8K7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

Reconnaissance et prémonition

Quelques secondes seulement après être sorti de l’avion, l’attaquant tenait déjà un fumigène dans sa main, communiait avec les fans comme s’il venait de décrocher un trophée, et entonnait un « Aux Armes » qu’il chantait certainement plus jeune devant sa télévision. Ces arrivées en fanfare sont d’habitude plutôt l’objet des supporters turcs, qui viennent par milliers à l’aéroport accueillir leurs nouveaux joueurs. L’an passé, Alexis Sánchez avait lui aussi connu cela. Iliman Ndiaye n’est pas encore une star de la trempe du Chilien, mais sa signature émeut puisque des milliers de personnes pourraient se reconnaître en lui.

Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! Iliman Ndiaye à So Foot

Cet enfant de Rouen, qualifié de « futur Zizou » quand il avait dix ans, n’a jamais caché son attachement à l’OM, que ce soit dans des vidéos de lui jeune où il arborait déjà un maillot du club, mais aussi plus récemment, quand il disait ceci à So Foot : « Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! » Prémonitoire, donc, car le Sénégalais va bel et bien garnir l’attaque phocéenne dès cette saison avec notamment son compatriote Ismaïla Sarr, arrivé quelques jours plus tôt. Pour la Ligue des champions, en revanche, il faudra attendre encore un petit peu de savoir si Marseille réussira à s’extirper d’un troisième tour préliminaire (contre Dnipro ou le Panathinaïkos) puis potentiellement d’un ultime barrage piégeux fin août.

Illiman Ndiaye sera un joueur de l’OM la saison prochaine. 💫💙🤍 Storytelling de dingue ! ⬇️🇸🇳 pic.twitter.com/l4RrAJAgv5 — MercaFoot (@MercaFoot_) July 30, 2023

Une ovation attendue au Vélodrome dès mercredi

Au-delà de l’aspect sentimental qui entoure ce transfert, Ndiaye représente également un atout de choix pour le secteur offensif de Marcelino. S’il est encore difficile de savoir dans quel système le coach espagnol souhaite faire évoluer ses garçons – il est un habitué du 4-4-2 mais a aussi évoqué l’idée de basculer en 4-2-3-1 voire en 4-3-3 par moments -, celui qui a disputé son premier Mondial avec les Lions de la Téranga en décembre dispose d’une polyvalence qui pourrait presque lui garantir une place de titulaire. Habitué à évoluer en tant qu’attaquant de soutien, il n’est pas impossible pour autant de l’imaginer animer le couloir gauche marseillais où seul un Amine Harit de retour d’une lourde blessure pourrait venir le concurrencer, en attendant une dernière recrue offensive (Alexis Sánchez ?). L’ultime match amical de la préparation de l’OM ce mercredi face à Leverkusen devrait déjà nous en apprendre un peu plus, Ndiaye étant pressenti pour être déjà de la partie. Et en plus des enseignements tactiques, il faudra aussi regarder l’ovation que lui prépare un Vélodrome qui se cherche une nouvelle coqueluche depuis le départ de Dimitri Payet, au risque d’avoir quelques poils qui se hérissent.

L'accueil fou des supporters de l'OM à Iliman Ndiaye