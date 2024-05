OM : Gasset décrit un vestiaire meurtri par l’élimination en C3

Comme si les larmes d’Aubameyang n’étaient pas assez explicites.

Défaits sans l’ombre d’un doute par une formation étouffante de l’Atalanta, lors de leur demi-finale retour de Ligue Europa, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont la tête dans le seau, malgré la possibilité – réduite, certes – d’aller chercher une participation en Ligue Conférence. Neuvièmes, les Phocéens visent encore la sixième place occupée par Lens.

Ce samedi, devant la presse, Jean-Louis Gasset a décrit sans détour l’état d’esprit qui anime son vestiaire, deux jours après un dur retour à la réalité : « Le réveil est dur, car on ne dort pas beaucoup. Tout le monde est abattu. On avait l’impression qu’ils allaient plus vite, qu’ils frappaient plus fort… Il y a eu moins d’efforts, moins d’intensité, moins de tout. C’était un non-match, avec une impression de déjà-vu. Les joueurs sont meurtris, mais il faut que chacun réagisse et ait cette colère positive en lui après cette prestation insuffisante. Aujourd’hui, on va sortir prendre l’air et puis on va voir qui est opérationnel physiquement et mentalement pour jouer le dernier match au Vélodrome . On se relève de tout dans la vie, il y a des choses plus graves que le football. »

Les chats doivent se remettre à chasser des souris, c’est ça le plus dur.