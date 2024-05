Gasset : « Au Vélodrome nous sommes des tigres, à l’extérieur nous sommes des chats »

« Quand le chat n’est pas là, bah les souris dansent », disait Maître Gims.

Découpé à Bergame par l’Atalanta (3-0), l’OM a échoué aux portes de la finale de la Ligue Europa malgré une première manche surprenante et un contenu encourageant. Et les premiers constats durs peuvent tomber, suite au non match des Marseillais.

Parmi eux, celui de Jean-Louis Gasset, qui n’y est pas allé par quatre chemins en zone mixte, au micro de Canal+ : « Ce soir, on n’avait pas l’agressivité, ils nous ont dominés. Ils ont gagné tous les duels. C’est souvent à l’extérieur que ça se passe comme ça. Mais c’est l’histoire de cette saison. Au Vélodrome, nous sommes des tigres. À l’extérieur, nous sommes des chats. Ce n’est pas pour rien si on n’est pas bien classés en Ligue 1, à l’extérieur. »

Pas bien classés en Ligue 1 tout court, d’ailleurs.