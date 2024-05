Gasset : « A partir du moment où l'OM n'est pas en Coupe d'Europe, c'est une mauvaise saison »

La retraite à 70 ans.

Jean-Louis Gasset a dirigé son tout dernier match ce dimanche, au Stade Océane (1-2). L’entraîneur héraultais, qui a emmené l’OM en demi-finales de Ligue Europa, laisse le club phocéen sur une victoire contre le promu havrais, mais sans qualification européenne puisque les Olympiens terminent finalement huitièmes du championnat. « J’avais demandé aux joueurs de ne pas finir ma carrière sur un faux pas. On était plus dans l’état d’esprit aujourd’hui que ce qu’on était mercredi », a souligné JLG en conférence de presse.

« Je suis triste (pour l’absence de qualification européenne), je m’étais mis dans la tête qu’on pouvait le faire, il y avait la place. A partir du moment où l’OM n’est pas en Coupe d’Europe, c’est une mauvaise saison. Ces gens, ce stade, méritent l’Europe toutes les années. Je pense sincèrement que tout le monde va tirer les leçons, l’OM va revenir au plus vite en Coupe d’Europe. »

L’ancien adjoint de Laurent Blanc a terminé en évoquant sa dernière soirée comme entraîneur. « Quand l’arbitre a sifflé, j’étais content car je voulais gagner à tout prix, mais c’est bizarre. Ne plus entraîner, ça va changer la vie », a-t-il confié, ajoutant qu’il allait « rester dans le football » car il ne sait « faire que ça ». Un rôle, a priori, de conseiller. « Je vois le nombre de gens qui me demandent des conseils pour une décision, pour la suite de leur carrière, des agents qui me demandent la valeur d’un joueur, comment il pourrait progresser », a-t-il glissé.

A la prochaine, Jean-Louis !