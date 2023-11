André Ayew : « Si ce n’était pas l’OM... »

Le gros coup du Havre.

Officiellement joueur du HAC depuis samedi soir, André Ayew retrouve la Ligue 1 huit ans après son départ de l’Olympique de Marseille, où il a disputé 209 matchs et planté 60 buts, décrochant au passage un titre de champion de France et 3 Coupes de la Ligue. Alors, forcément, un retour en France était soumis à quelques conditions pour l’international ghanéen (115 sélections). « Je voulais rentrer en France. J’ai eu des opportunités. Mais si ce n’était pas l’OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits. Ici, il y a le projet, le coach, l’ambition, Mathieu Bodmer, le staff… On discutait depuis un bon moment. J’ai analysé leurs matchs et quand je vois l’ambiance, je me dis que j’ai fait le bon choix. J’ai hâte », a expliqué le joueur au micro de Canal+.

À 33 ans, et après six mois sans relief à Nottingham Forest, le fils d’Abedi Pelé aura pour mission d’apporter de l’expérience à une équipe déjà bien lancée vers son maintien. « Il est d’une vraie richesse footballistique, c’est un grand passionné. Il va beaucoup nous apporter, y compris dans la manière d’aider les jeunes à franchir les paliers. C’est une marque d’ambition du club. On veut tirer vers le haut constamment, et André avait vraiment envie de venir. C’est une belle fierté de travailler avec ce genre de joueur. Je n’y vois que du positif, c’est le père Noël qui passe un peu plus tôt », a de son côté assuré le coach Elsner.

À André Ayew de distribuer les cadeaux, maintenant.

