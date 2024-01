CAN : Le Ghana avec les frères Ayew mais sans Thomas Partey

No Thomas, no Partey.

Chris Hughton a tranché : le Ghana fera sans Thomas Partey pour la CAN. Le milieu d’Arsenal n’a plus joué depuis le mois d’octobre et n’a pas été inclus dans la liste des Black Stars, malgré son récent retour à l’entraînement. A l’inverse, André Ayew est bien présent pour sa huitième participation. Le Havrais sera notamment épaulé par son frère Jordan, Mohammed Kudus, Alexander Djiku, Ernest Nuamah ou Iñaki Williams.

🚨Our #BlackStars for the AFCON 👊🏾 🤵‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire 🇬🇭⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024

Le Ghana a une revanche à prendre après sa piteuse élimination dès la phase de poules en 2022, au terme d’une défaite contre les Comores. Les Black Stars entameront leur tournoi le 14 janvier face au Cap-Vert. Ils affronteront ensuite l’Egypte (18 janvier) et le Mozambique (22 janvier).

Si tu ne sors pas de ce groupe-là, il vaut mieux arrêter.

Amicaux : L'Allemagne frustrée par le Mexique, les États-Unis faciles contre le Ghana