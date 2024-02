André Ayew : « À l'OM, j'aurais pu faire une Totti »

À quoi tient une carrière parfois…

André Ayew a fait parler de lui à son retour de CAN en inscrivant un but fabuleux au Moustoir la semaine passée, permettant au Havre d’attraper un point inespéré. Le début d’aventure entre le Ghanéen et le HAC semble se passer comme sur des roulettes, et l’intéressé l’a confirmé ce dimanche dans les colonnes de Paris-Normandie. « De toutes les opportunités que j’ai eues, celle du HAC correspondait le plus à ma vision des choses. Je savais qu’ici, on serait patient avec moi. J’avais aussi regardé tous les premiers matchs et j’avais trouvé ça très intéressant. De plus, le vestiaire est jeune, ça me permet d’apporter quelque chose sur et en dehors du terrain. Enfin, et surtout, avec un tel coach, je sais que je vais encore progresser. Parce que pour moi, ce n’est pas encore la fin », lâche celui qui endosse volontiers le rôle de vétéran.

Lorsqu’il lui est demandé de se retourner sur sa carrière, Ayew répond ceci : « J’ai toujours pris mes décisions avec mon cœur. La seule qui ait été difficile, ç’a été de quitter l’Olympique de Marseille. Parce que ce n’était pas voulu. Le club avait des problèmes financiers et on a été beaucoup à devoir partir. J’ai eu du mal à l’accepter. Parce qu’à l’OM, j’aurais pu faire une Totti. »

Difficile de croire que Pablo Longoria ne l’aurait pas fait bouger depuis belle lurette.

André Ayew : « Si ce n’était pas l’OM... »