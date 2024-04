Newcastle veut construire autour de Bruno Guimarães

120 millions d’euros, c’est une somme que certains clubs peuvent désormais aligner pour recruter un joueur.

C’est aussi le montant de la clause libératoire de Bruno Guimarães, qui pourrait donc rejoindre un mastodonte lors de l’été à venir. D’autant plus que Newcastle ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, une compétition que l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais pourrait logiquement voir comme une priorité. Mais par la voix de leur entraîneur, les Magpies ont indiqué que conserver leur milieu de terrain était très important à leurs yeux.

« Nous ne souhaitons pas de spéculations constantes, ce n’est sain ni pour le joueur ni pour nous. Et il va sans dire que nous voulons le garder, je veux construire notre équipe autour de lui. Ses prestations ont été très bonnes, il semble très heureux et installé, a ainsi souligné le technicien anglais Eddie Howe face à la presse, visiblement inquiet de voir partir son poulain. Mais nous ne contrôlons pas tout, alors attendons et voyons plus tard. »

En tout cas, un certain Paris Saint-Germain suit le dossier de très près.