Les actes discriminatoires ont bondi de 32% la saison dernière en Angleterre

Pas la meilleure des nouvelles de l’année.

L’association anglaise luttant contre les discriminations dans le football, Kick it out, a publié les chiffres concernant les signalements de discriminations durant la saison dernière en Angleterre, et le compte n’est pas bon. Selon l’organisme, le nombre de discriminations rapportées a augmenté de 32% par rapport à la saison dernière (1 332 rapports pour la saison 2023-24, contre 906 en 2022-23, et 610 en 2021-22). Ces chiffres correspondent aussi bien au sport professionnel qu’amateur, ainsi que les discriminations aperçues sur les réseaux sociaux.

🚨 Kick It Out received a record 1,332 reports this season.

— Kick It Out (@kickitout) July 24, 2024