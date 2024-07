Pour le directeur sportif de Manchester United, le succès commercial ne suffit pas

Sans blague.

Dans un message publié sur le site officiel du club, Dan Ashworth a expliqué qu’il était temps pour Manchester United de retrouver les sommets du football européen, et de ne plus se reposer uniquement sur les bons résultats financiers. « Cela reste économiquement un des plus grands clubs du monde, mais ce n’est comme cela qu’on mesure notre succès, explique le directeur sportif. L’objectif est de redevenir parmi les meilleurs sur le terrain. Cela ne va pas arriver en une nuit mais ensemble, avec Omar Berrada (nouveau PDG) et sa nouvelle équipe, nous n’aurons pas de repos tant qu’on aura pas réalisé l’objectif.» Une nouvelle dynamique pour retrouver les sommets incarnée par les arrivées de Joshua Zirkzee et de Leny Yoro, deux jeunes talents à très forts potentiels qui emballent l’intéressé : « Je peux déjà sentir beaucoup d’énergie et de détermination dans ce groupe après les vacances de chacun, avec des nouvelles arrivées très excitantes dans l’équipe et dans le staff technique. »

Dan Ashworth a aussi eu un mot pour l’équipe féminine, laissée pour compte par Jim Ratcliffe qui admettait mettre son énergie sur l’équipe masculine plutôt que sur les femmes : « Le football féminin a été une part importante de mes derniers postes à Newcastle, Brighton ou à la Fédération, et ce sera la même chose à Manchester United. Le football féminin est le domaine de développement le plus excitant de notre sport, et nous avons envie d’en faire partie. »

