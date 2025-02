Jhon Durán fera 1 000 km chaque jour pour se rendre à l'entraînement

Une alternative eco-friendly !

Vendredi dernier, Jhon Durán a quitté Aston Villa pour rejoindre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo contre 76 millions d’euros. Même si ce choix de carrière semble surprenant par rapport aux prouesses du jeune attaquant colombien, une des problématiques du transfert se trouve ailleurs. D’après le Sun, le joueur habitera à Bahreïn et devra parcourir près de 1000 km par jour (aller-retour) pour rejoindre ses coéquipiers en Arabie saoudite.

Relation à distance

En effet, les lois islamiques qui régissent l’État saoudien rendent quasiment impossible la cohabitation d’un couple non marié. Ainsi, pour préserver sa relation avec sa partenaire, il emménagera dans le pays voisin et enchainera les vols d’une heure et demie en avion.

Il n’est pas le premier à vivre ça, puisque Jordan Henderson et Steven Gerrard eurent vécu les mêmes migrations pendulaires lors de leur passage à Al-Ettifaq. Mais dans leur cas, ils n’étaient qu’à une heure de route de leur lieu de travail. La seule exception envisageable est de s’appeller Cristiano Ronaldo, qui a le droit de vivre en plein centre de Riyad avec sa compagne Georgina Rodriguez.

Et n’oubliez pas de bien trier vos déchets pour protéger la planète.

