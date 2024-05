Newcastle et Tottenham terminent leur saison à 15 000 kilomètres de l’Angleterre

Pas le temps de niaiser.

La Premier League vient à peine de rendre ses conclusions que Newcastle et Tottenham se retrouvent (déjà) à l’occasion d’une rencontre amicale organisée en… Australie. Un choix surprenant, mais voulu par les deux clubs qui n’ont pas hésité à convier leurs meilleurs éléments pour l’occasion : 29 bonshommes sélectionnés par Eddie Howe et 24 par Ange Postecoglou. Interrogé sur l’organisation du match prévu ce mercredi à Melbourne, le coach des Spurs a livré son avis sur la question : « Notre situation est un peu différente de celle de Newcastle. Ils ont eu une saison européenne, une Ligue des champions, ça a été une grosse saison. Nous ne l’avons pas fait. […] Si nous sommes en Europe l’année prochaine, je ne pense pas que vous verrez cela se produire. »

De son côté, Newcastle disputera un second match amical face à la sélection All-Star du championnat australien vendredi. Avec ou sans Valère Germain dans le onze, l’annonce de cette double confrontation des Magpies n’a pas du tout plu à l’ancien attaquant du club Alan Shearer. « Imaginez que vous soyez un joueur qui participe à la Copa América ou à l’Euro 2024 et que vous deviez faire cela. C’est de la folie. Je ne serais pas du tout heureux », a-t-il confié au micro de l’émission Match Of The Day diffusée sur la BBC.

Ce sont ces mêmes clubs qui vont venir se plaindre des cadences infernales tout au long de la saison, c’est ça ?