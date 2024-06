Les remplaçants des Bleus en plantent sept à Paderborn en match de préparation

Les Allemands savent désormais ce que ça fait d’en prendre sept à la maison.

Ce mardi, les Bleus ont déroulé en match de préparation face aux U21 du SC Paderborn, l’emportant facilement sur le score de sept buts à zéro. Les titulaires du match de ce lundi contre l’Autriche sont restés à l’hôtel afin de récupérer, ce sont donc les remplaçants qui étaient alignés pour cette rencontre. Olivier Giroud, touché aux adducteurs, a quant à lui été ménagé.

Après seulement huit minutes de jeu, la France menait déjà largement au score grâce à deux buts de Bradley Barcola (1-0, 4e ; 3-0, 8e) et un pion de Randal Kolo Muani (2-0, 7e). Youssouf Fofana (4-0, 26e) et Kingsley Coman (5-0, 44e) ont salé l’addition par la suite, tandis qu’Eduardo Camavinga a été contraint de céder sa place à la mi-temps à la suite d’une discussion avec le médecin. Les Bleus ont appuyé une dernière fois sur l’accélérateur au retour des vestiaires, avec un troisième but de Barcola (6-0, 48e) et une réalisation d’Ibrahima Konaté (7-0, 50e). La FFF a profité de cette rencontre pour communiquer au sujet de la fracture du nez subie par Kylian Mbappé contre l’Autriche, indiquant que la présence de l’attaquant pour le match face aux Pays-Bas demeurait incertaine. Un nouveau point sera effectué demain

De toute façon, les remplaçants semblent visiblement offrir plus de divertissement que les titulaires.

