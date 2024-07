Gareth Southgate : « Nous avons perdu contre la meilleure équipe »

Gareth Southgate le maudit.

Le technicien anglais est devenu hier le premier sélectionneur à perdre deux finales de l’Euro. Après l’Italie en 2021, la bande à Harry Kane s’est inclinée face à l’Espagne ce dimanche (1-2) grâce à un but de Mikel Oyazarbal en fin de match. L’ancien international anglais, qui avait manqué son tir au but en demi-finales de l’Euro 1996 face à l’Allemagne, estime que l’Angleterre a perdu face à la « meilleure équipe du tournoi », avant de revenir sur la défaite : « Perdre la finale est incroyablement difficile. Nos joueurs ont été fantastiques, ils ont offert des soirées incroyables. Il n’auraient pas pu plus donner sur l’effort, l’envie, le caractère. »

Le sélectionneur anglais a également développé l’aspect tactique de la victoire de l’Espagne : « Ce soir, nous n’avons pas été à la hauteur. Nous n’avons pas assez bien gardé le ballon. Nous avons bien défendu, surtout en première mi-temps. Nous avons limité les possibilités, mais nous n’avons pas réussi à bien jouer face au contre-pressing. […] Nous n’avons pas bien utilisé le ballon jusqu’à ce que nous soyons menés au score. »

En fin de contrat à la fin de l’année, le sélectionneur anglais n’a pas pris de décision concernant son avenir.

